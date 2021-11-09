Названы основания для приостановки выплаты пенсии

Выплаты могут приостановить, если пенсионер в положенный срок не явится на переосвидетельствование инвалидности, сообщают «Ведомости».

Кроме того, иностранный гражданин или лицо без гражданства перестает получать пенсию, когда у него истекает или аннулируется вид на жительство в России, – контроль за такими выплатами планируют ужесточить с 2023 г.

Если несовершеннолетний получает пенсию по потере кормильца, он может лишиться ее по достижении 18 лет. Это произойдет в том случае, если у него нет документа, подтверждающего обучение по очной форме, – при наличии такого документа выплаты продлеваются до 23 лет.

В случае с неявкой пенсионера для подтверждения инвалидности выплата пенсии приостанавливается на три месяца. В остальных ситуациях этот срок составляет шесть месяцев. Для возобновления выплат нужно предоставить в ПФР необходимые документы.