«Иркутская энергосбытовая компания» предлагает новый сервис оплаты услуг ЖКХ банковской картой

ООО «Иркутскэнергосбыт» предлагает клиентам новый сервис для оплаты жилищно-коммунальных услуг через мобильное приложение системы платежей и переводов «Сфера энергии» – «Платосфера», рассказали SIA.RU в компании.

Специалисты компании постоянно работают над расширением сервисов заочного обслуживания. Теперь клиентам компании доступен новый дистанционный способ оплаты без комиссии на платформе агрегатора услуг ЖКХ «Платосфера».

Совсем не обязательно идти в офис, к терминалу оплаты или в банк для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Достаточно установить «Платосферу» к себе на смартфон или планшет и все это можно делать по пути на работу, дома или в любом другом месте.

Оплачивать жилищно-коммунальные и прочие услуги через агрегатор услуг ЖКХ – быстро и легко! Расчет осуществляется по банковской карте Visa, MasterCard и Мир любого банка РФ, кроме этого доступна функция Apple Pay. Мобильное приложение предназначено для оплаты жителем всех услуг по нескольким адресам и поставщикам услуг как одной транзакцией, так и раздельно по каждому поставщику услуги – на выбор клиента. Все денежные средства поступают поставщикам услуг в объемах, указанных самим плательщиком, при этом в приложении показываются рекомендованные суммы к оплате по каждому из поставщиков услуг.

Преимущества агрегатора услуг ЖКХ «Платосфера»:

Оплата всех услуг, не выходя из дома, без очередей и комиссии;

Единое окно оплаты. Оплачивайте все услуги ЖКХ и другие услуги в одном приложении;

Передавайте показания приборов учета. Возможность распознавания показаний счетчиков через камеру телефона;

Не нужно вводить номера лицевых счетов и искать поставщика услуг. Достаточно указать свой адрес;

Сохраните данные карты. Используйте функцию «запомнить карту» и следующая оплата будет еще быстрее;

Информация обо всех платежах и электронные квитанция об оплате всегда под рукой.

Мобильное приложение «Платосфера» разработано для самых популярных операционных систем, устанавливаемых в смартфонах: Android и iOS и доступно для бесплатного скачивания в магазинах Google Play и AppStore