Супермаркет мусора открыли на Байкале

В нем можно купить использованные батарейки за десять тысяч рублей, рассказали SIA.RU в пресс-службе проекта «Мой Байкал».

В рамках партнёрского проекта Иркутская региональная экологическая общественная организация «Мой Байкал» и агентство SLD создали первый супермаркет собранного на байкальском побережье мусора.

Проект реализован с целью донести до общественности значимость мусорной проблемы на озере, включить в её решение людей со всей России. Неважно, приедешь или уже побывал на Байкале, главное осознать и начать предпринимать действия во благо природы – простые и эффективные. Так и появилась эта платформа по сбору пожертвований. Каждая покупка забирает товар с берегов Байкала, а перечисленные средства идут в помощь общественникам, которые с 2013 года занимаются очисткой побережья озера от мусора и свалок.

Создатели привлекли профессионального эколога и подсчитали стоимость каждого товара с точки зрения ущерба: как упаковка производится, сроки и особенности разложения, стоимость логистики и переработка. Так, покупая в уникальном магазине, покупатель не только может помочь байкальской природе финансово, но и повысить уровень своих экологических знаний.