«Лжебанкирам» могут противостоять только 0,2% россиян

Только 0,2% россиян точно знают, какую информацию по банковской карте и кому можно предоставлять, а также как понять, что сайт безопасен при оплате в интернете, говорится в исследовании международной платежной системы Visa, поступившем в РБК.

Подавляющее большинство (98,8%) имеют неполные знания по этому вопросу, из-за чего они уязвимы перед мошенниками, которые используют методы социальной инженерии для кражи денежных средств с карт, делают вывод в компании.

54% считают, что нельзя никому сообщать номер банковской карты и имя ее владельца (хотя их можно назвать настоящим сотрудникам банка).

Около 7% готовы назвать третьим лицам код доступа в мобильное приложение. Наибольшее число из них – по 2% – согласны предоставить эту информацию «сотруднику банка, выпустившего карту» и «сотруднику Центрального банка». Ими часто представляются мошенники.

Около 9% могут раскрыть трехзначный код с обратной стороны карты. Еще порядка 10% – подтверждающий код из СМС. В этих вопросах респонденты наиболее доверяют «сотрудникам банка», «сотрудникам Центрального банка» и продавцам в магазине.

Порядка 35% россиян согласны сообщить посторонним срок действия карты, 49% – домашний адрес, 55% – номер телефона, привязанный к карте.

«Сотрудникам правоохранительных органов» большинство респондентов (около 20%) готовы назвать домашний адрес, 13% – номер телефона, а платежные данные согласны предоставить менее 10% россиян.

Оплатой товаров на сайте магазинов пользуются 73% респондентов, но только 35% россиян обращают внимание на адрес страницы и знают, что безопасный адрес начинается с протокола https и содержит значок закрытого замка.