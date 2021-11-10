БАЙКАЛСИ Кампани присуждена правительственная премия в области качества

Постановление № 1854 от 29 октября 2021 года о присуждении премий Правительства РФ 2020 года в области качества подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Претенденты на звание лауреатов и дипломантов конкурса были отобраны Советом по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества, который возглавляет Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Всего в завершившемся конкурсе участвовало 402 организации из 67 регионов страны.

Постановлением Правительства России BAIKALSEA Company, производителю федерального бренда глубинной байкальской воды BAIKAL430, присуждена премия Правительства РФ 2020 года в области качества за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечение их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

BAIKALSEA Company сегодня это один из технологических лидеров отрасли, развивающий национальные бренды байкальской воды. Передовая технологическая база производства BAIKALSEA Company позволила открыть в г. Иркутск Центр компетенции по маркировке упакованной воды в партнерстве с федеральным оператором «Честный знак». Программа обучения бесплатная, обучение предусматривает как теоретическую часть, так и практическое ознакомление со всеми этапами маркировки непосредственно на производственной линии.

Руслан Коковин, генеральный директор BAIKALSEA Company:

– Мы производим глубинную воду из о. Байкал, завоевавшую доверие потребителей, в свою очередь стабильное качество продукции обеспечивается применением лучших практик менеджмента качества и построения современных систем управления. Присуждение БАЙКАЛСИ Кампани в этом году первой премии Правительства это высокая оценка труда каждого сотрудника компании, мы благодарны экспертам Роскачества за профессиональную организацию аудита в непростом 2020 году.

BAIKALSEA Company — российский производитель байкальской воды в сегменте премиум. Флагманский бренд компании это глубинная байкальская вода «BAIKAL430». Компания производит бренды воды из артезианских источников: природная вода «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), лечебно-столовая минеральная вода (BAIKAL RESERVE), а также бренд иркутского региона «Минеральная вода Иркутская».