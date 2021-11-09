Ажиотажный спрос на ноутбуки зафиксирован в октябре

Продажи ноутбуков, ставших товаром «первой необходимости» в прошлом году на фоне пандемии, в октябре 2021-го показали неожиданный рост, отмечают продавцы техники. Причина – новые ограничения и снижение цен на технику, рассказали РБК несколько участников рынка.

В прошлом месяце было продано более 296 тыс. ноутбуков, что на 11% больше, чем в октябре 2020-го, подтверждает данные Gfk.



– Спрос драйвили сразу несколько факторов, – подчеркнул представитель «М.Видео-Эльдорадо». – В октябре мы увеличили ассортимент, стартовала новая версия Windows, в ряде регионов стали вводиться ограничения, связанные с пандемией, затем появилась информация о нерабочих днях, во второй половине месяца интерес подогревала «черная пятница» (распродажа, которая приходится на 26 ноября, но в этом году в некоторых сетях была запущена раньше).