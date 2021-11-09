Пункт вакцинации открыли в Иркутском диагностическом центре

В Иркутском диагностическом центре начал работу пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Он будет работать в будние дни с 09:00-19:00. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Кроме того, прививочный пункт из МТЦ «Новый» переместили в переход между рынком «Новый» и МТЦ «Новый». Он работает с 12.00 до 17.00 ежедневно. В прежнем режиме можно поставить вакцину в ТРЦ «Mega Home», «Юбилейный», «ЯркоМолл» и в Сибэкспоцентре.



На 9 ноября первым компонентом привито более 826 тысяч человек, это 34% населения региона.