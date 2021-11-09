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Новый рекорд по суточному приросту больных ковидом установлен в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные на 9 ноября о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последний день болезнь выявили у 552 человек – это новый рекорд с начала пандемии.

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Всего, по официальным подсчетам, коронавирусом с начала пандемии заболели в Приангарье 126,9 тысячи людей. За последние сутки выздоровели от болезни 134 человека, с начала эпидемии – 107,9 тысячи. Скончались от ковида 29 человек.

Лидерами по суточному приросту больных стали Иркутск, Братск и Ангарск, где зафиксировано 171, 71 и 60 новых случаев соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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