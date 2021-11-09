Olkhon Ice Fest станет одной из площадок мирового чемпионата по ледовому искусству

В зимнем сезоне 2021-2022 года международный фестиваль культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest станет частью Мирового чемпионата по ледовой скульптуре. Такое решение принял оргкомитет Мирового чемпионата, сообщили SIA.RU организаторы.



– В числе фестивалей участников заявлены также соревнования ледовых скульпторов в Италии, Китае, Японии, Латвии, Польше, Канаде и США. Таким образом, Olkhon Ice Fest подтверждает высокий уровень проведения и встает в один ряд с самыми масштабными и популярными соревнованиями по ледовому искусству, – подчеркивают организаторы Olkhon Ice Fest.

Третий международный фестиваль культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest пройдет в феврале 2022 года на территории акватории Малого Моря оз. Байкал у поселка Хужир. Главным событием фестиваля станет конкурс ледовых скульптур среди лучших мастеров России и мира. Конкурс уникален тем, что мастера имеют возможность поработать со льдом Байкала, а фоном для скульптур выступают природные красоты самого глубокого озера в мире.

Каждый год для проведения фестиваля строится ледовый городок, выполненный в определенной тематике. Оргкомитет фестиваля выступает за высокий уровень подготовки и реализации мероприятия, а также за сохранение и популяризацию культурных ценностей.

В 2022 году тема фестиваля – «Из глубины веков». Организаторы фестиваля предлагают зрителям и участникам обратиться к своим корням и узнать больше о многообразной и уникальной культуре народов Сибири. Скульпторам будет предложено создать свои работы, вдохновляясь культурой и историей народностей, когда-либо проживающих на просторах Сибири.

На площадке Olkhon Ice Fest пройдут спортивные соревнования, выступления артистов, экологические квесты и другие активности.