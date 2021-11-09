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В США стартовала вакцинация от COVID-19 детей

В США началась вакцинация от COVID-19 детей от пяти до 11 лет. О старте кампании с 8 ноября объявил ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс, стенограмма брифинга размещена на сайте Белого дома, сообщает РБК.

29 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило применение вакцины Pfizer/BioNTech для детей от пяти до 11 лет.

По словам Зинтса, власти США заранее готовились к старту кампании и обеспечили запас вакцины для 28 млн детей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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