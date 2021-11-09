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Более 500 жалоб на коллекторов поступило в Иркутской области с начала 2021 года

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, с января 2021 года поступило 503 обращения от граждан, пострадавших от действий коллекторов и сотрудников микрофинансовых и микрокредитных организаций. Это на 47 больше, чем в 2020 году.

Основная причина жалоб – систематическое превышение количества допустимых звонков и sms-сообщений.

К рассмотрению принято 433 обращения, возбуждено 103 административных расследования. На сегодняшний день принято 24 решения об административном наказании в виде штрафа на общую сумму 1,6 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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