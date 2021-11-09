Пункт вакцинации открыли в Иркутском диагностическом центре

Он будет работать в будние дни с 09:00-19:00. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Кроме того, прививочный пункт из МТЦ «Новый» переместили в переход между рынком «Новый» и МТЦ «Новый». Он работает с 12.00 до 17.00 ежедневно.

Напомним, разворачивать пункты вакцинации в местах массового пребывания людей поручил губернатор региона Игорь Кобзев.

В прежнем режиме можно поставить вакцину в ТРЦ «Mega Home», «Юбилейный», «ЯркоМолл» и в Сибэкспоцентре.

На утро 9 ноября первым компонентом привито 826 757 человек, вторым – 601 115 человек.