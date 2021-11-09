44% иркутян считают, что выходных должно быть больше

Служба исследований hh.ru провела онлайн-опрос (есть у SIA.RU) и выяснила, как жители Сибири, в том числе из Иркутской области, предпочитают отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.

44% сибиряков, в том числе жителей Иркутской области, уверены, что выходных дней должно быть больше. Достаточно времени для отдыха только 36% опрошенных, остальные затруднились ответить.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки 56% жителей региона в выходные дни предпочитают сидеть дома (в среднем по стране этот показатель ниже – 49%). Наиболее популярные способы досуга – общение с семьей (54%) и прогулки (47%), еще 42% проводят выходные с друзьями, 23% на даче, 20% отправляются в короткие путешествия. Реже всего выходные используют для ремонта – 15%, а также для того, чтобы работать на второй работе - 5%, чаще всего это ИТ-специалисты, юристы и маркетологи.