Банк «Приморье» повысил ставки по вкладу «Максимальный» до 8,2% годовых

Банк «Приморье» улучшил условия по вкладу «Максимальный»: повышение ставки составляет до 1,2% в зависимости от срока размещения.

Так, ставка 8,2% годовых по вкладу «Максимальный» доступна при открытии депозита в рублях на срок 1095 дней через Мобильный банк «Приморье». Минимальная сумма вклада не ограничена, а пополнение возможно в течение 91 дня с момента открытия.

Ставки на один из самых популярных сроков размещения — 385 дней — по вкладу «Максимальный» составляют 7,2% при открытии в офисе и 7,4% при открытии через Интернет-банк и Мобильное приложение.