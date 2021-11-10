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Банк «Приморье» повысил ставки по вкладу «Максимальный» до 8,2% годовых

Банк «Приморье» улучшил условия по вкладу «Максимальный»: повышение ставки составляет до 1,2% в зависимости от срока размещения.

Так, ставка 8,2% годовых по вкладу «Максимальный» доступна при открытии депозита в рублях на срок 1095 дней через Мобильный банк «Приморье». Минимальная сумма вклада не ограничена, а пополнение возможно в течение 91 дня с момента открытия.

Ставки на один из самых популярных сроков размещения — 385 дней — по вкладу «Максимальный» составляют 7,2% при открытии в офисе и 7,4% при открытии через Интернет-банк и Мобильное приложение.

На сегодняшний день клиентам Банка «Приморье» доступна широкая линейка вкладов, которые можно открыть как в офисах, так и через Интернет-банк или в Мобильном приложении. Более подробная информация о новых условиях вклада «Максимальный» доступна на сайте Банка «Приморье», а также у специалистов Контакт-центра: 8 800 200 20 86 (круглосуточно и бесплатно).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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