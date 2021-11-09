ВТБ получил премию CFO Russia за инновации в документообороте

Банк ВТБ стал лауреатом премии портала для финансовых руководителей CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2021» в номинации «Внедрение года в сфере ЭДО». Программа «Безбумажный банк», направленная на переход на безбумажный документооборот, получила высокую оценку экспертов.

Жюри отметило использование банком инновационных инструментов и дальновидность планов. Участников номинации оценивали по таким критериям, как масштабность проекта и эффекты от внедрений. Программа «Безбумажный банк» показала наилучшие результаты: банк ВТБ переводит в электронный вид работу по всем направлениям, включая хозяйственный, внутренний и клиентский документооборот, и уже сейчас демонстрирует заметный эффект — более быструю обработку документов, сокращение времени ожидания клиентом, экономию затрат и перевод документов в цифровой архив.

Программа «Безбумажный банк» ВТБ стартовала в июне 2020 года. Её цель — полностью убрать бумагу из внутренних и клиентских процессов ВТБ, создать технологические условия для безбумажного ведения бизнеса и сделать вклад в общемировой тренд — реализацию ESG-стратегии. С начала 2021 года банк ВТБ использовал на 35% меньше бумаги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В планах программы «Безбумажный банк» к концу 2022 года перевести в цифру 97% внутреннего документооборота банка и 90% клиентских документов.

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