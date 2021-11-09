Банк «Солидарность» стал партнёром DragonPass в России

DragonPass – уникальная цифровая платформа, объединившая услуги в аэропортах в удобное мобильное приложение. Банк «Солидарность» предлагает держателям премиальных карт UnionPay Diamond присоединиться к экосистеме получения привилегий.

Программа распространяется более чем на 500 аэропортов по всему миру. Установив и зарегистрировавшись в мобильном приложении DragonPass, вы получаете доступ в бизнес-залы, скидки в ресторанах, на услуги трансферов, встречи, сопровождение, и много другое. Список участвующих точек также указан в приложении.

Цифровой членский счет в мобильном приложении DragonPass принадлежит исключительно указанному участнику программы и не может быть передан какому-либо иному лицу.