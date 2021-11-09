Дальневосточный банк — в ТОП-100 крупнейших банков по сумме срочных депозитов и объему кредитного портфеля физических лиц

Согласно рейтингу финансового сервиса Brobank, на 01 октября 2021 года Дальневосточный банк вошел в ТОП-100 крупнейших банков, заняв 76 строчку в рейтинге по объему розничного кредитного портфеля и 94 строчку — по сумме срочных депозитов физических лиц. Анализ выполнен на основе оборотной ведомости по форме 101, публикуемой на сайте ЦБ РФ.

Напомним, Дальневосточный банк реализует для своих клиентов полный спектр банковских услуг и регулярно предлагает акции, позволяющие воспользоваться финансовыми продуктами с максимальной выгодой.

Так, в октябре текущего года Дальневосточный банк повысил процентные ставки по ряду популярных вкладов, а с 8 ноября 2021 года запустил акцию «Рецепт вкусной ставки» в честь своего дня рождения: по ее условиям можно взять кредит или рефинансировать имеющийся по ставке от 5,5 % годовых.

Ознакомиться с информацией по продуктам Дальневосточного банка можно в Едином контактном центре по телефону: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный). Также подписывайтесь на наш Инстаграм: @dv_bank и будьте в курсе всех новостей.