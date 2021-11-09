ПСБ запустил акцию для военнослужащих и сотрудников ОПК «Здесь и сейчас 2»

ПСБ запустил акцию «Здесь и сейчас 2» для военнослужащих и сотрудников ОПК, которые в период с 8 ноября 2021 года по 8 января 2022 года оформят банковскую карту в рамках зарплатного проекта, обслуживаемого ПСБ, и в течение срока действия акции им будет начислена на карту первая выплата зарплаты.

Клиенты, совершившие в течение месяца с момента первого зачисления заработной платы покупки на общую сумму от 2 тысяч рублей, получат в качестве вознаграждения 1000 баллов на бонусный счет. Эти баллы можно суммировать с кешбэк-баллами, начисляемыми в рамках стандартной бонусной программы по зарплатной карте. Накопленные баллы можно перевести в рубли в мобильном или интернет-банке из расчета 1 балл = 1 рублю и распоряжаться полученной суммой по своему усмотрению.

«Среди наших клиентов большое количество военнослужащих и сотрудников ОПК, для которых зарплатная карта ПСБ является основным инструментом рационального управления личными финансами. Карта обладает набором привилегий - начисление повышенного дохода на остаток средств на счете, повышенный кэшбек, дополнительные карты для членов семьи клиента и прочее, а в рамках акционного предложения наши новые зарплатные клиенты получают приветственный бонус», - говорит руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.