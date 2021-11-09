Росбанк поддержал закупку оборудования Gloria Jeans для нового логистического комплекса

Росбанк открыл для АО «Корпорация «Глория Джинс» (Gloria Jeans) импортный аккредитив для закупки оборудования нового логистического комплекса, который будет использован компанией для e-commerce.

Аккредитив предоставлен с дисконтированием со стороны международной финансовой группы Societe Generale, в которую входит Росбанк, сроком на 5 лет с льготным периодом. Это позволит отсрочить выплаты Gloria Jeans на время поставки и установки нового оборудования.

«Gloria Jeans – один из важнейших стратегических партнеров Росбанка на территории Южного региона. Важно отметить, что данная сделка была реализована без предоставления обеспечения со стороны клиента. Тот факт, что Росбанк является частью международной группы Societe Generale, позволил предложить компании максимально выгодные условия финансирования и оперативно согласовать структуру аккредитива со стороны финансирующего банка и поставщика Gloria Jeans. Уверен, наше взаимовыгодное, плодотворное и комплексное сотрудничество продолжится в будущем», – отметил Сергей Штоль, директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Южном регионе.

«Росбанк и Gloria Jeans более 14 лет взаимодействуют по целому комплексу корпоративных продуктов и услуг: кредитование, продукты торгового финансирования, расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание сотрудников компании в рамках зарплатного проекта и др. Уверены, что и в дальнейшем Росбанк останется надежным партнером для Группы Gloria Jeans», - добавил Александр Тарасов, исполнительный вице-президент Gloria Jeans.