Сервис Контура поможет клиентам Росбанка снизить риск блокировки счета

Клиенты Росбанка с бизнес-картами Mastercard могут воспользоваться сервисом «Смарт» от Контур.Фокуса. Этот сервис помогает оценить вероятность приостановления операций по закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). Анализ расчётного счёта приходит в виде отчёта. Услугу можно оплатить бонусами, которые начисляются по программе лояльности «Mastercard Бизнес-Бонус». Чтобы получить бонусы, достаточно просто оплачивать товары и услуги бизнес-картой.

Нехарактерная для бизнеса динамика расчётов или работа с ненадёжными контрагентами может стать причиной запроса от банка (в рамках 115-ФЗ). При этом запрос может прийти в неудобное время, например, совпасть с подготовкой отчётов в налоговую. Предупреждение о риске блокировки позволит предпринимателю быть осмотрительнее в своей деятельности и работать только с проверенными контрагентами.

При анализе расчётного счёта сервис учитывает два десятка параметров. В том числе: процент уплаченных налогов от суммы исходящих платежей, уровень хозяйственных расходов компании, степень надёжности контрагентов. Клиент может проверить риски блокировки счёта в любой момент. В отчёте, который формирует сервис, будет указана общая оценка риска для конкретного расчетного счета. Низкий, средний и высокий риски будут обозначены зелёным, жёлтым и красным цветами.

Клиенты Росбанка получают доступ к «Смарту» за бонусные баллы (программа лояльности «Mastercard Бизнес-Бонус»). Баллы начисляются за транзакции по бизнес-картам Mastercard. Услугу можно получить в интернет-банке, на сторонние сайты переходить не нужно. Данные для анализа попадают в Контур по API Mastercard, затем система их обрабатывает и формирует отчёт.

Дмитрий Смирнов, директор департамента малого бизнеса Росбанка:

«Сервис "Смарт" объединил в себе лучшее от наших партнёров: скрупулёзность проверок от Контура и простоту использования программы лояльности Mastercard. Любая проверка, любой запрос документов – это всегда не вовремя. Сервис проверки бизнеса подскажет нашим клиентам, как выстроить деятельность по счёту так, чтобы этих проверок избежать. Оплата бонусами делает услугу доступной для любого предпринимателя. Никаких подписок и ежемесячных платежей – это очень удобно. Всего два бонуса и детальный отчёт готов».

Илья Жужгов, менеджер проектов развития в Контуре:

«С Mastercard мы дружим уже давно. Программа лояльности "Бизнес-Бонус" и наличие у Mastercard нового удобного API для работы с банками позволило нам быстро и качественно реализовать сервис оценки рисков блокировки счёта прямо в ДБО Росбанка, то есть там, где предупреждение о риске блокировки счёта актуальнее всего для клиентов».