Участок готовят под новую школу в иркутском микрорайоне Лисиха

Учебное заведение рассчитано на 1880 мест, рассказали SIA.RU в администрации области.

Помимо этого, на улице Багратиона возводится школа на 1275 мест. Здание строят в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Стоимость объекта – более 1,7 млрд рублей, из них 700 млн – средства федерального бюджета. Школа будет состоять из восьми трехэтажных блоков для размещения в одну смену 51 класса. По проекту предусмотрены актовый, читальный, универсальный спортивный и зрительный залы, бассейн, библиотека. Оборудуют помещения для факультативных занятий, групп продленного дня, медицинского блока, столовой с пищеблоком. Завершить строительство школы планируется в 2022 году.

На улице Академической приступили к строительству трехэтажного здания начальной школы №75 на 200 мест. Напомним, что место под будущий объект было определено совместно Губернатором и администрацией города в мае этого года. Начальную школу решено возвести на месте хоккейного корта, который перенесут в другое место. Уже подготовлен котлован. В ближайшее время подрядная организация приступит к устройству фундамента. Сметная стоимость строительства составляет 321 млн рублей. До конца 2021 года будет выполнено обустройство нулевого цикла цокольного этажа. Полностью закончить строительные работы необходимо к сентябрю 2022 года.