En+ Group выделила грант на создание сети велосипедных парковок в Иркутске

В Иркутске появится сеть общественных велосипедных парковок, созданная на средства целевого гранта компании En+ Group. Проект «Велопарковки для Иркутян» направлен на решение проблемы дефицита и удобства велосипедных парковок в городе, рассказали SIA.RU в компании.

Общественная организация «ВелоИркутск», которая активно занимается развитием велосипедной инфраструктуры, на полученные средства разработает дизайн велопарковок, стандарты и схемы их размещения, установит их, а также проведет информационную работу в рамках проекта. Велосипедные парковки планируется устанавливать у мест общественного пользования, в первую очередь – у социальных учреждений: поликлиник, библиотек, аптек. Авторы проекта рассчитывают не только увеличить количество современных велосипедных парковок, но и создать базу для их массовой установки частными лицами. Чертежи будут распространяться по открытой лицензии: каждый сможет скачать и изготовить велосипедные парковки самостоятельно. Кроме того, положения разработанного стандарта будут предложены для внесения в нормативные документы города Иркутска: правила благоустройства и местные нормативы градостроительного проектирования. Всего в Иркутске планируется установить 21 парковку. В этом году по разработанным чертежам были установлены пилотные велопарковки по адресу Тимирязева, 4, остальные планируется установить весной 2022 года.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group:

«Мы надеемся, что развитие и популяризация велосипедного движения благоприятно скажется на экологической обстановке в регионе, а использование транспорта с двигателями внутреннего сгорания, особенно вблизи Байкала, – сократится. En+ Group активно поддерживает и инвестирует в «зеленые» проекты. Уверена, организация велосипедных парковочных мест будет способствовать популяризации среди горожан и гостей города этого экологичного и полезного для здоровья вида транспорта».

En+ Group на протяжении многих лет поддерживает и самостоятельно развивает множество проектов, направленных на улучшение экологии и снижение выбросов парниковых газов. Приоритетное место экологических проектов в социальной политике компании определил в своё время основатель энерго-металлургического холдинга и общественный деятель Олег Дерипаска.

Так, 20 октября 2021 года в Иркутской области были открыты пять новых электрозаправочных станций – в Иркутске, Ангарске и Култуке, а инвестиции En+ Group в проект в 2021 году составили более 17 млн руб.