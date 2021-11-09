Иркутская нефтяная компания приняла участие в «Неделе карьеры» ИРНИТУ

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете при участии ООО «Иркутская нефтяная компания» состоялась «Неделя карьеры». Специалисты HR-блока ИНК провели встречи со студентами профильных направлений, рассказали SIA.RU в компании.

Сотрудники рассказали о деятельности компании, текущих и перспективных проектах, возможностях для прохождения практики. Также учащиеся узнали о стажировке и трудоустройстве в компанию.

Всего в мероприятии приняли участие более 300 студентов. Особый интерес вызвали программы дополнительного образования и переподготовки кадров для Иркутского завода полимеров и Блока главного инженера.

«Мы не просто набираем студентов для дальнейшего трудоустройства, но совместно с ИРНИТУ разрабатываем образовательную программу, закрепляем полученные знания на практике – на производственных объектах ИНК. Все это часть большой подготовки кадрового резерва для предприятий компании», – рассказал начальник отдела обеспечения кадрового потенциала ИНК Тимур Гайнуллин.

Дополнительное профобучение с отдельным учебным планом и компетенциями проходит за счет компании.

Зачисленные на программу студенты проходят теоретическое и практическое обучение по углубленной программе, разработанной специалистами ИНК, получают стипендию, проходят стажировку, а по окончании учебы будут трудоустроены в компанию.

Выпускники вузов получат 2 диплома – по основной специальности и о профессиональной переподготовке, а также удостоверения рабочих профессий.

Также в рамках Недели карьеры прошел открытый круглый стол с ректором ИРНИТУ Михаилом Корняковым и работодателями-партнерами университета. Участники подвели итоги реализованных проектов и обсудили перспективы взаимодействия в будущем.

В 2021 году в ИРНИТУ появилась возможность использовать цифровую карьерную среду «Факультетус» – канал взаимодействия между вузом и работодателями, объединяющий в себе форматы традиционной ярмарки вакансий, современных интерактивных HR-порталов и инновационных технологий. На платформе студенты и работодатели смогут общаться напрямую.

«Компания заинтересована в развитии внешнего кадрового резерва. Для нас история работы со студентами является одной из приоритетных. А ИРНИТУ – один из наших ключевых партнеров. Уверены, что сотрудничество будем продолжать, и скоро в ряды профессионалов ИНК вольются новые, молодые кадры», – отметил начальник управления энергетики ИНК Вадим Мухутдинов.