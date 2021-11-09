Кобзев предложил расширить перечень базовых школ Российской Академии наук в Иркутской области

В настоящее время в Приангарье три базовые школы – лицей ИГУ в Иркутске, братский лицей №2 и ангарский лицей №1.

Однако в регионе достаточно образовательных учреждений, которые также могут войти в программу и рассчитывать на поддержку Российской академии наук. Губернатор поручил рассмотреть вопрос о включении в число базовых школ РАН общеобразовательные организации Приангарья, которые показывают высокие результаты обучения и научно-исследовательской деятельности школьников. Об этом стало известно в ходе заседания Координационного научного совета при губернаторе Иркутской области.

Теме развития базовых школ намерены уделить особое внимание на следующем заседании Координационного научного совета.

Директор Иркутского филиала СО РАН, академик РАН Игорь Бычков доложил о предложениях научно-исследовательских организаций и вузов Иркутской области по решению наиболее актуальных социально-экономических и экологических проблем региона. В их числе сейсмобезопасность, развитие региональной медицины, снижение техногенного воздействия промышленной зоны в Усолье-Сибирском на окружающую среду, мониторинг лесных ресурсов на основе современных информационных технологий.

Ключевым вопросом научного совета остается перспектива работы научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал», ориентированного на применение зелёных технологий и экологической безопасности. Участники совещания обсудили технологии комплексной переработки древесины, переработки промышленных отходов, медтехнологии. Было принято решение обсудить конкретные инвестиционные проекты отдельно в рамках расширенного заседания с бизнес-сообществом, представителями научного сообщества и участниками межрегионального научного-образовательного центра мирового уровня «Байкал».