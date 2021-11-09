Индексацию окладов бюджетников поддержали профсоюзы Иркутской области

На эти цели предусмотрено более трех миллиардов рублей, сообщили SIA.RU в администрации области.

«По итогам заседания, союзы и правительство области договорились о том, что работа по обозначенным вопросам будет продолжена в рамках деятельности трехсторонней комиссии, заседание которой запланировано на конец ноября», – сказал первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства региона Константин Зайцев.

Константин Зайцев отметил, что правительство области считает важным произвести повышение гарантированной части заработной платы работников бюджетной сферы.