Тепловой луч по улице Баррикад начнут строить в Иркутске в 2022 году

Компания «En+ Group» в следующем году планирует увеличить инвестиции в ремонт и строительство тепловых сетей Иркутска до 650 млн рублей. Итоги и планы реконструкции сетей во время выездного совещания на улице Красноярской обсудили мэр Иркутска Руслан Болотов и руководитель энергетического бизнеса компании «En+ Group» Михаил Хардиков

Как рассказал Михаил Хардиков, за счет средств компании с 15 июля 2021 года на участке улицы Красноярской были выполнены работы по строительству тепловой сети общей протяженностью 200 метров. После завершения всех технологических работ выполнено благоустройство.

– Стратегическое развитие тепловых сетей Иркутска является приоритетной задачей компании, последовательно увеличиваются плановые ремонты в межотопительный период и минимизируются аварийные ремонты в течение зимнего сезона. В этом году мы впервые применили на сложных и масштабных участках моделирование транспортной сети для грамотного распределения потоков и снижения пробок для водителей. При перекрытии улицы Красноярской мы подключили Иркутский научно-исследовательский технический университет. Учёные с помощью специальной программы разработали оптимальную модель дорожного движения со схемой объезда, которая позволила минимизировать проблемы для горожан, – отметил Михаил Хардиков. – Надеюсь, в следующем году совместно с администрацией Иркутска продолжим реализовывать проекты по оптимизации транспортных потоков при ремонтах тепловых сетей.

Всего в 2021 году было заменено 5,3 км тепловых сетей, построено – 1,4 км, подключено 17 объектов. Общая сумма инвестиций компании составила 460 млн рублей. За строительный сезон также отремонтированы сети на улицах Декабрьских Событий, Ленина, Ядринцева, Пискунова, в микрорайоне Приморский.

По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, в этом году в Иркутске началась масштабная модернизация тепловых сетей.

– В следующем году город начинает подготовку к строительству нового теплового луча вдоль улицы Баррикад и прилегающих территорий. Это событие должно кардинально изменить облик Правобережной части города и дать толчок развитию социальной инфраструктуры и жилого строительства. Безусловно, что в этом проекте мы будем опираться на поддержку энергетиков, – подчеркнул Руслан Болотов.

Отметим, что в 2022 году En+ планирует инвестировать в строительство тепловых сетей и подключение новых объектов около 650 млн рублей. В частности, будет начато строительство тепловой сети до микрорайона Зеленый с закрытием в дальнейшем нескольких котельных.