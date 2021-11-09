Свыше 100 млн рублей получат иркутские аграрии в 2022 году из федерального бюджета

Субсидии из федерального бюджета общим объёмом 108,3 млн рублей на проведение работ по мелиорации получат в 2022 году 22 сельхозтовропроизводителя Иркутской области. Конкурсный отбор проектов провело Министерство сельского хозяйства России. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

– В рамках выделенных средств к финансированию на 2022 год в федеральном ведомстве одобрили 19 проектов региона по культуртехнической мелиорации и три проекта по гидромелиорации, – пояснил Илья Сумароков.

Министр подчеркнул, что ещё 41 проект из Иркутской области включён в список приоритетных для отбора при формировании дополнительного перечня в случае доведения до Минсельхоза России дополнительных бюджетных средств.

В 2022 году федеральные субсидии получат сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства из 14 районов Иркутской области. В ходе реализации проектов по гидромелиорации планируется установить мелиоративные системы и организовать орошение почвы на площади 424 га в Иркутском и Усольском районах. Это повысит эффективность выращивания и урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля и овощей открытого грунта. Отобранные проекты культуртехнической мелиорации предусматривают ввод в сельскохозяйственный оборот 4,7 тыс. га неиспользуемых земель в Аларском, Боханском, Нукутском, Эхирит-Булагатском, Осинском, Усть-Удинском, Заларинском, Куйтунском, Чунском, Тулунском, Тайшетском, Братском районах.