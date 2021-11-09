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QR-коды в самолетах и поездах могут ввести в России

Российские власти обсуждают техническую возможность введения системы QR-кодов в самолетах и поездах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и несколько источников в транспортной отрасли. Окончательное решение еще не принято.

– Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение, – подтвердил источник РБК в транспортной отрасли, знакомый с ходом обсуждения.

Ранее о введении системы QR-кодов для проезда на общественном транспорте сообщили власти Татарстана.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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