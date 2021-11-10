Почти полмиллиарда рублей инвестировано в модернизацию и строительство новых тепловых сетей в Иркутске

Компания En+ Group подвела итоги реконструкции тепловых сетей в Иркутске в 2021 году, а также обозначила планы строительства новых теплосетей на 2022 год. Всего в модернизацию и строительство новых тепловых сетей в Иркутске в этом году инвестировано 460 млн рублей.

Для обсуждения итогов ремонтной кампании руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков и мэр Иркутска Руслан Болотов провели выездное совещание на улице Красноярской. Были осмотрены результаты выполненных работ, которые проходили на проезжей части от улицы Лызина до улицы Култукской. За счет средств компании с 15 июля по 22 октября на этом участке проложены тепловые сети общей протяженностью 200 метров. Также в полном объеме проведено благоустройство соответствующего участка улицы. Реконструкция и строительство новой сети обеспечивают надежность теплоснабжения и позволят подключить новых потребителей по улице Култукской, заявки от которых поступают регулярно.

Кроме того, с опережением сроков на участке от ул. Декабрьских Событий до ул. Карла Либкнехта произведена замена изношенного участка сети в двухтрубном исполнении для отопления и горячего водоснабжения. Для обеспечения надежности теплоснабжения микрорайона Приморский также произведена замена участка тепловой сети. На улице Ленина работы по ремонту завершены ранее намеченного срока и открыто движение для автомобильного транспорта. Для стабильного теплоснабжения потребителей Октябрьского округа на участке улиц Ядринцева - Пискунова одновременно с работами для подключения Суворовского училища, выполнен ремонт теплосети.

Всего в 2021 году было заменено 5,3 км тепловых сетей, построено - 1,4 км, подключено 17 объектов.



Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

– В рамках ремонтной кампании этого года мы впервые применили моделирование транспортной сети на сложных и масштабных участках для грамотного распределения потоков и снижения пробок для водителей. Перед перекрытием улицы Красноярской к работе был подключен Иркутский научно-исследовательский технический университет. Учёные с помощью специальной программы создали оптимальную модель дорожного движения со схемой объезда довольно оживленной улицы. Мы планируем в следующем году совместно с Администрацией города Иркутска продолжить проекты по оптимизации транспортных потоков при ремонтах тепловых сетей, это лучшие практики, которые активно применяются во многих городах страны.

Развитие тепловых сетей города Иркутска является одной из ключевых задач En+ Group. Приоритеты программы модернизации инженерной инфраструктуры обозначил ещё основатель компании Олег Дерипаска. Компания последовательно решает вопрос увеличения плановых работ в межотопительный период и минимизация срочных ремонтов в течение зимнего сезона. В 2022 году En+ Group продолжит строительство тепловых сетей и подключение новых объектов. На эти цели планируется направить около 650 млн рублей. В частности, будет начато строительство тепловой сети до микрорайона Зеленый с закрытием в дальнейшем нескольких котельных. На улице Баррикад планируется возобновление проекта по строительству тепловой сети для закольцовки основной тепловой схемы Иркутска, что приведет к увеличению надежности теплоснабжения города. Модернизация инженерной инфраструктуры городов – одно из ключевых направлений деятельности En+ Group. Приоритеты программ модернизации обозначил ещё основатель компании Олег Дерипаска.

