Четыре приоритетных направления развития Приангарья представили на Стратегическом совете

9 ноября состоялось первое установочное заседание нового консультативно-совещательного органа – Стратегического совета Иркутской области. В его состав вошли представители бизнеса, науки, образования, здравоохранения, кредитных и общественных организаций. Всего 24 человека – по 12 от Правительства Иркутской области и Законодательного собрания. Сопредседатели – спикер регионального парламента Александр Ведерников и первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

– Совет призван для постоянной работы над важнейшим документом – Стратегией социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года. Долгое время этот документ не находил своего отражения в реальной жизни, потому что не был утвержден. Мы вместе с депутатами Законодательного собрания провели определенную работу, рассмотрели основные параметры. Стратегия прошла согласование в Министерстве экономического развития Российской Федерации, и мы обращаемся к вам включиться в работу с тем, чтобы сделать план стратегического развития Иркутской области еще более реалистичным, – обратился Константин Зайцев к участникам заседания.

Александр Ведерников сообщил, что в первом чтении проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года планируется рассмотреть уже 17 ноября на 48-й сессии Законодательного собрания.

– Совет, в первую очередь, создавался для того, чтобы упорядочить процесс над этим важным документом, сделать его более качественным. Ваш богатейший опыт и знания помогут нам подготовить качественные поправки ко второму чтению документа, отполировать все шероховатости, чтобы Стратегия работала на развитие региона, его инвестиционную привлекательность и, главное, на улучшение качества жизни наших жителей, – подчеркнул спикер областного парламента.

Сегодня на первом заседании Стратегического совета был принят регламент этого консультативно-совещательного органа, определены его права, структура руководства, полномочия секретариата.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун представила концепцию проекта Стратегии. Документом ставится главная цель - сделать Приангарье регионом, в котором уровень и качество жизни обеспечивают потребности человека в развитии и самореализации, а жители связывают свое будущее с его будущим. Для реализации этой цели определены четыре приоритетных направления.

Первое – накопление и развитие человеческого капитала. Оно связано с развитием образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, социальной поддержкой граждан, национальной политики.

Второе – создание комфортного пространства для жизни. К этому направлению относятся жилье и городская среда, ЖКХ, безопасные и качественные дороги, транспорт, связь и телекоммуникации, противодействие ЧС, комплексное развитие сельских территорий.

Третье – сохранение уникальной экосистемы региона. Сюда относятся экологическая политика, использование и охрана водных объектов, чистый воздух, ликвидация накопленного вреда окружающей среде и обращение с отходами.

Четвертое – экономический рост и эффективное управление. Здесь ключевые задачи ставятся в области инвестиционной политики, поддержки малого и среднего предпринимательства, международной кооперации и связи, кадровой политики производительности труда, устойчивости финансовой системы.

Собравшиеся обменялись мнениями по проекту Стратегии, отметили необходимость принятия документа и постоянной серьезной работы над ним совместно с исполнительной и законодательной ветвями власти.