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Функционал QR-кодов расширяют в Иркутской области

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Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, действие кодов продлят. Их начнут требовать при входе в заведения общепита, учреждения культуры, непродуктовые магазины и фитнес-центры.

Ранее несовершеннолетним запретили посещать ТРЦ Иркутской области. «С 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года лица, не достигшие возраста 18 лет, могут посещать торгово-развлекательные центры только в сопровождении родителей или иных законных представителей», – говорится в сообщении камбина области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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