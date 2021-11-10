Стратегический мастер-план Байкальска одобрен градостроительным советом при губернаторе Иркутской области

Градостроительный совет при Губернаторе Иркутской области одобрил мастер-план Байкальска. Мероприятие состоялось накануне в Иркутске в расширенном формате. В нем приняли участие представители города Байкальска, научного сообщества, общественных организаций, Почётные граждане области, экологи, депутаты Госдумы РФ и Законодательного собрания региона, сенаторы от Иркутской области.

Мастер-план - документ комплексного развития Байкальска, который охватывает все сферы – туристическую, транспортную, коммунальную, экологическую. Его реализация должна создать максимально удобные условия для жизни и развития города. Проект затрагивает и площадку бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Он подготовлен в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина. Работу провела государственная корпорация развития ВЭБ.РФ совместно с Правительством Иркутской области, администрацией Байкальска, бизнес-сообществом, отраслевыми экспертами и жителями города. Оператором проекта является Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР).



- Президент четко сформировал позицию по развитию Байкальска и территории его промышленной зоны. Город должен стать современным, комфортным, безопасным для жизни, а также привлекательным для гостей, туристов и инвесторов со всего мира. Мы приложим все усилия, чтобы Байкальск стал лидером международной экологической повестки, - сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В стратегический мастер-план вошли ключевые направления развития города до 2030 и 2040 годов. Он включает более 300 конкретных проектов и мероприятий. В том числе строительство жилья и гостиниц, возведение коммерческих, социальных и спортивных объектов, создание современных общественных городских пространств, которые свяжут разрозненные микрорайоны города. Представлены варианты инфраструктурных решений, в том числе по развитию инженерных систем, теплоснабжения, связи, транспорта и улично-дорожной сети. Также в городе планируется создать порт, провести реконструкцию набережной, построить десятки километров экологических троп. Решается вопрос по созданию музея БЦБК – предприятия, вокруг которого возник город.

В Байкальске планируется расширить горнолыжный курорт «Гора Соболиная». На территории бывшего БЦБК предполагается, в частности, создание международного центра водных ресурсов и парковой зоны.

- Поддержка мастер-плана Байкальска членами Градостроительного совета при Губернаторе Иркутской области означает успешное прохождение самой строгой независимой экспертизы со стороны профессионального сообщества региона. Проект развития города – это уникальный по степени проработки, вовлечения и применения инновационных подходов документ, который станет фундаментом для реальных преобразований в самое ближайшее время, - сказал старший управляющий банкир ВЭБ.РФ

Антон Григоров.

Сейчас прорабатывается дорожная карта реализации мастер-плана, а также определяются источники финансирования мероприятий как на областном уровне, так и с привлечением федеральных средств.