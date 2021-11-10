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Обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет ввели в Петербурге

Постановление подписала главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова, сообщает РБК.

Теперь привиться должны все граждане старше 60 лет, а также люди с хроническими заболеваниями (в том числе бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем).

Помимо этого вакцинация стала обязательной для тех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому необходимо проходить практику за пределами учебных заведений, сотрудников пассажирского порта Санкт-Петербурга, а также всех, кто работает в аэропорту Пулково (в том числе и сотрудников авиакомпаний).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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