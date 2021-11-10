На iPhone 13 перешел 1% пользователей

Треть из них располагаются в столичном регионе.

За первый месяц продаж нового iPhone в России на 13 модель в разных модификациях перешел 1,2% пользователей «яблочных» смартфонов. К такому выводу пришли аналитики рекламного программатика Platforma (исследование есть у SIA.RU), совместного предприятия ВТБ и Ростелекома. При этом самыми популярными остаются модели 11 серии – их используют 21% от общего числа тех, что пользуется iPhone, выяснили специалисты.

Продажи iPhone 13 стартовали в России 24 сентября, уже через неделю участники рынка называли продажи «рекордными». Вместе с этим СМИ писали о нехватке чипов для новых смартфонов и даже дефиците самих устройств. Аналитики рекламного программатика Platforma изучили, какими моделями iPhone чаще пользовались в России при выходе в интернет спустя ровно месяц после начала продаж нового поколения «яблочных» смартфонов – 24 октября.

В среднем по стране на iPhone 13 (все варианты) перешли 1,2% пользователей iPhone. От региона к региону доля таких пользователей отличается. Например, в Москве и Подмосковье, где сосредоточена практически треть всех новых iPhone, доля тех, кто обновил свой смартфон до последней модели, ожидаемо, выше – 1,8% от общего количества владельцев смартфонов Apple в столичном регионе. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области немного ниже, чем в Московской агломерации, но также выше, чем в среднем по стране – 1,4%. Среднероссийскому уровню соответствует показатель в Краснодарском крае – 1,2%. На Урале и в Сибири доля владельцев последних iPhone ниже среднего – 0,96% в Свердловской области и 1% в Новосибирской.