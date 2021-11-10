Pfizer сообщил о высокой эффективности препарата от Covid-19

Производители вакцин могут потерять часть выручки, рассказали SIA.RU в пресс-службе банка «Открытие»

Американская фармацевтическая компания Pfizer в конце прошлой недели представила результаты испытаний своего препарата для лечения Covid-19, который показал высокую эффективность, снизив вероятность госпитализации и смерти пациентов из группы риска на 89%. Компания также сообщила о прекращении набора новых пациентов для испытаний препарата, так как он показал «потрясающую эффективность». Теперь Pfizer намерен представить результаты испытаний регулирующим органам США, чтобы как можно быстрее получить разрешение на использование своей разработки.

В октябре Merck и Ridgeback Biotherapeutics представили регуляторам свой препарат для лечения Covid-19, который, как следует из результатов его испытаний, сокращает риски тяжелого течения болезни или смерти примерно на половину.

На первый взгляд, противоковидный препарат Pfizer выглядит более эффективным, чем таблетки Merck, показавшие снижение риска госпитализации и смертности примерно на 50%. Правда, столь большая разница в эффективности может быть связана с выбором риск-группы.

Дело в том, что группа, на которой испытывался препарат Merck, имела более высокий риск госпитализации и смертельного исхода. Поэтому в реальности оба препарата могут быть ближе по эффективности, чем свидетельствуют результаты исследований. Тем не менее, препарат Pfizer теперь воспринимается как серьезный конкурент аналога Merck.

До появления результатов от Pfizer таблеточный препарат Merck был единственным в своем классе, и, по предварительным оценкам, его продажи могли принести компании около $7 млрд выручки до конца 2022 года. Теперь же данные прогнозы могут быть скорректированы с учетом того, что часть этой выручки, вероятно, уйдет к Pfizer.

Что касается вакцин от Covid-19, то их производители также могут потерять часть выручки в пользу производителей таблеток. Хотя в случае с Pfizer это, возможно, окажется некоторым перераспределением выручки внутри компании. В целом же, таблеточные препараты вряд ли смогут заменить вакцины, так как вакцины по-прежнему остаются более эффективными и дешевыми средствами защиты. Скорее всего, все средства – вакцины и таблетки – будут применяться в комплексе для решения общей задачи борьбы с пандемией».

Динамика акций

В пятницу, 5 октября, т. е. в первый день торгов после появления новости о высокой эффективности препарата, акции Pfizer подорожали на 10,86%. В понедельник цена практически не изменилась – снижение на 0,58% до $48,33 за бумагу. С начала года акции компании выросли на 31%, при этом индекс S&P 500 вырос за тот же период на 25%. За 12 месяцев бумаги Pfizer подорожали на 50%, а за последние 5 лет – на 70%.

По акциям Pfizer 8 рекомендаций «покупать», 1 – «продавать», 14 – «держать», свидетельствуют данные в терминале Bloomberg. 12-месячный консенсус-таргет составляет $47,52, что на 1,8% ниже текущей цены.