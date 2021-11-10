AliExpress Россия увеличила логистические мощности в четыре раза перед распродажей 11.11

Компания также в два раза увеличила количество сотрудников на собственном фулфилменте в Чехове, который работает с локальными продавцами, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Покупатели AliExpress Россия могут воспользоваться более чем 30 тысячами пунктов выдачи заказов (отделения и постаматы). Заказы AliExpress выдаются в магазинах X5 Retail Group, отделениях «Связного» (включая кобрендинговые ПВЗ «Связной» и AliExpress), брендированных постаматах, управляемых логистическим оператором «Цайняо» (порядка 2 тысяч точек) и из партнёрской сети, а также в отделениях «Почты России» (включая брендированные AliExpress).

Для обработки товаров локальных продавцов работает собственный фулфилмент AliExpress Россия в Чехове на 55 тысяч квадратных метров, а также партнёрский склад компании «Цайняо» в Домодедове на 45 тысяч квадратных метров и партнёрский склад на 8 тысяч квадратных метров в Подольске. Суммарно мощности компании могут обработать до 1,5 миллионов локальных и до 10 миллионов заказов зарубежных товаров в сутки.

Доставку зарубежных товаров осуществляют компании-партнёры. Например, компания «Цайняо» организовывает 27 грузовых чартерных авиарейсов в неделю с товарами с AliExpress, для доставки заказов с распродажи их число будет удвоено. Кроме того, зарубежные заказы доставляются в Россию железнодорожным и автотранспортом, а также морским путем.

К 11.11 компания также запустила функцию «Вместе – быстрее». Она позволит покупателям объединить заказы от разных иностранных продавцов в одну посылку и получить её быстрее. Консолидация товаров в приложении позволит увеличить ценность отправления и повысить его статус доставки. В некоторых случаях это может сократить срок доставки в два-три раза.