ВТБ Лизинг профинансировал технику для строительства газопровода «Сила Сибири»

ВТБ Лизинг передал строительной компании мульчер UMG СДM 300, который будет использоваться для расчистки лесных просек при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения. Техника стоимостью 26 млн руб. поставлена в финансовый лизинг с авансом 10% сроком на 5 лет. Поставщиком выступил «Найс Машинери», сообщили SIA.RU в банке.

Мульчер UMG СДM 300 предназначен для расчистки открытых территорий от деревьев и кустарников: в лесах, на просеках линий электропередач, полосах отчуждения дорог, а также может использоваться для утилизации срезанных ветвей, первичной подготовки земли сельскохозяйственного применения и измельчения остатков на биомассу. Техника оборудована измельчителем FAE 300/U-200 мощностью 280 кВт с шириной захвата более 2 метров, который позволяет срезать растительность диаметром до 40 см.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Иркутске. Компания работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.