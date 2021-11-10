ВТБ провел первую сделку по новой программе Ростуризма

ВТБ реализовал первую сделку по льготной программе Ростуризма. Кредитное соглашение на 500 млн рублей заключено на строительство нового корпуса парк-отеля «Доброград» во Владимирской области. Всего на первом этапе рассмотрения заявок по программе Ростуризм одобрил к финансированию в ВТБ 14 проектов на 24 млрд рублей, сообщили SIA.RU в банке.

В рамках инвестиционного проекта в парк-отеле «Доброград» будет построен новый корпус на 150 номеров с физкультурно-оздоровительной, деловой и досуговой инфраструктурой. Открытие корпуса запланировано в мае 2022 года. Заемные средства на реализацию проекта предоставляются на семь лет.

«С момента подписания в июне соглашения о сотрудничестве с Ростуризмом мы провели большую совместную работу, чтобы сделать программу максимально эффективной для развития туристической отрасли. На первом этапе мы запускаем финансирование 14 проектов - в Санкт-Петербурге, Свердловской, Нижегородской, Омской областях, Хабаровском крае, на Ставрополье, Кубани, в Кузбассе и других регионах России. Такой широкий охват говорит об актуальности программы и ее высокой востребованности у регионального бизнеса. В банк продолжают поступать новые кредитные заявки. Мы заинтересованы в скорейшем запуске второго этапа отбора, чтобы поддержать как можно больше инновационных проектов, которые внесут свой вклад в развитие внутреннего туризма и экономики страны в целом», − отметил Денис Бортников, заместитель президента - председателя правления ВТБ.

Кредитная программа Ростуризма направлена на поддержку инвестиционных проектов в туристической сфере – по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее «три звезды», многофункциональных комплексов с номерным фондом, санаторно-курортных организаций и других объектов. Льготные кредиты выдаются на срок до 15 лет на сумму от 100 млн рублей. Ставка составляет от 3 до 5% годовых.