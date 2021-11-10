Иркутяне стали чаще искать работу в октябре

Служба исследований hh.ru проанализировала (исследование есть у SIA.RU) количество резюме в октябре 2021 года – выяснилось, что в этом месяце работу активно искали более 29 тысяч жителей Иркутской области.

В Иркутской области количество актуальных резюме в октябре 2021 года на 9% превысило показатели аналогичного месяца прошлого года – то есть, жители региона стали чаще выходить на рынок труда в поисках новой работы. В целом по России соискательская активность не изменилась – резюме открыто столько же, сколько и год назад.

Интересно, что сильнее всего вырос интерес иркутян к профессиональной сфере «медицина, фармацевтика» – здесь было открыто на 33% больше резюме, чем в октябре 2020 года. Кроме того, на 27% больше соискателей стало в сфере «госслужба, НКО», на 24% – в сферах «искусство, развлечения, масс-медиа» и «инсталляция и сервис». И наоборот: заметно снизилась активность соискателей из сферы страхования (-13%), а также домашнего персонала (-12%).

В целом наиболее популярной у жителей Иркутской области остается профессиональная сфера «продажи» – к ней относятся 12% актуальных резюме. На втором месте – «транспорт» (8%), на третьем – «административный персонал» (7%).