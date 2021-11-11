Оплата налогов – через мобильное приложение и интернет-банк банка «Приморье»

Банк «Приморье» напоминает — до 1 декабря 2021 года необходимо оплатить следующие налоги: на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог. Наиболее удобный способ — провести платеж через Мобильное приложение Банка «Приморье» по QR-коду квитанции, либо через Интернет-банк с использованием платежного поручения (потребуется ввод всех реквизитов).

По информации Федеральной налоговой службы, гражданам следует заплатить налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которые принадлежат или принадлежали им в 2020 году. Если имущество было продано в этом году, то заплатить налог за прошлый год все равно необходимо, а если имущество приобрели в 2021, то платить его надо будет уже в 2022-м .