Новости Банк «Открытие»: опубликована подробная программа World Usability Day 2021 в России На сайте worldusabilityday.ru опубликована подробная программа World Usability Day 2021 в России. Успевайте бесплатно зарегистрироваться на все три дня форума. В этом году компания USABILITYLAB, банк «Открытие» и Университет ИТМО проведут Всемирный день юзабилити* с 11 по 13 ноября в онлайн-формате. В первый день конференции, 11 ноября, с 16:00 до 19:00 пройдут стримы с UX-лидерами российских компаний. Интервьюером выступит Дмитрий Сатин, основатель компании USABILITYLAB. Спикерами в этот день станут Head of UX DOUMO Руслан Саввотин (тема выступления «Роль исследований в B2B-продукте»), лидер Центра экспертизы UX/UI банка «Открытие» Григорий Дэгтэр (тема «Атрибуты бюрократии и жизненная необходимость UX»), руководитель UX-исследований кластера «Бизнес продукты» СБЕРа Сергей Розум (тема «Маленький исследователь в большой компании»), основатель лаборатории клиентского опыта WONDERFULL Мария Сташенко (тема «Клиентский опыт: пазл, мозаика, или пэчворк?»), UX-LEAD компании МОЙОФИС Татьяна Чернявская (тема «Взаимная супервизия или как развиваться синьорам и лидам»), руководитель UX/UI дизайна и CX-практик РОСБАНКа Анастасия Харитонова (тема «Достижение бизнес-целей и развитие CX через профессиональный рост сотрудников»), Head of product research BROKSTOCK Дмитрий Мелентьев (тема «Построение отдела исследований в стартапах — там, где их никогда не было»), генеральный директор АО «НЕЙРОТРЕНД» Наталия Галкина (тема «Нейротехнологии в UX/UI: эмоционально понятные сервисы»). Можно будет активно поучаствовать в обсуждении и задать спикерам любые вопросы. Второй день, 12 ноября, с 16:00 до 19:00 , — банковский. При поддержке банка «Открытие» в начале дня выступит Эрик Райс — CEO и стратег группы компаний FatDUX, известный эксперт в UX-сфере и информационной архитектуре, автор книг по юзабилити. Он расскажет про действительно важные вещи в UX, на которые стоит обратить внимание в ближайшие 5 лет. Затем состоятся выступления экспертов о том, как UX драйвит банковскую сферу и как она меняет нашу жизнь. Спикеры — вице-президент, директор департамента DIGITAL банка «Открытие» Александр Пятигорский (тема «Почему не получится зарабатывать деньги без развитого UX/UI»), вице-президент, директор Центра бизнес-трансформации банка «Открытие» Александр Орлов (тема «Как цифровизация влияет на стоимость банков»), руководитель отдела UX-исследований USABILITYLAB Анна Исламова (тема «Сертификация UX-исследователей»), ведущий UX-исследователь банка «Открытие» Александра Федорова (тема «UX-исследования внутренних систем»), главный UX-исследователь банка «Открытие» Иван Зверев (тема «Ресерчер, не гори! Как организовать работу в UX-отделе банка, чтобы не выгорать»). В третий день, 13 ноября, с 12:00 до 17:00 , университет ИТМО в Санкт-Петербурге откроет свои двери. На WUD@ITMO пройдет серия докладов и баттл на тему «Академический подход против бизнесового в UX» (ведущие Дмитрий Сатин и Андрей Балканский). Для самых стойких и мотивированных в конце конференции состоится розыгрыш приятных призов. Спикерами этого дня станут директор Центра юзабилити и смешанной реальности ИТМО Артем Смолин (открытие, вступительное слово), основатель компании USABILITYLAB Дмитрий Сатин (тема «Пользовательские группы вместо панелей респондентов»), эксперт Таллинского университета Юлия Жиглова (тема «Нательная уверенность — вибротактильный интерфейс для изменения самовосприятия человека»), postdoctoral researcher UNIVERSITY OF LUXEMBOURG Анастасия Сергеева (тема «Dark Patterns в век FOMO: дифференциальный подход»), эксперт университета ИТМО Александр Волосюк (тема «UX-исследования студентов магистратуры „Мультимедиа-технологии, дизайн и юзабилити“ ИТМО»), CEO 4BLIND INC. Федор Беломоев (тема «Тактильные интерфейсы для слепых и слепоглухих пользователей»), experience designer в EPAM SYSTEMS Любовь Гулько (тема «Value Proposition как инструмент выбора методов UX-исследования»), руководитель UX-исследований кластера «Бизнес продукты» СБЕРа Сергей Розум (тема «Сетевой граф для карточной сортировки»), эксперты EPAM Али Хаммуд и Петр Пархоменко (тема «Материализуя будущее»), эксперт Александр Овчаренко WARSILA DIGITAL TECHNOLOGIES (тема «Психбольница в руках инструментов»), креативный директор MODUM LAB Денис Тамбовцев (тема «Вне плоскости экрана. Новые вызовы для дизайнеров интерфейсов»). На сайте worldusabilityday.ru можно задать вопрос интересующему спикеру, кликнув на его фотографию. Авторы самых интересных вопросов ждут подарки. Регистрация участников также доступна с помощью «бота» в Telegram: https://t.me/usabilitylab_bot?start=wudxxi (нажмите Начать/Start после перехода). Информационными партнерами World Usability Day 2021 выступают Telegram-комьюнити продуктовых исследователей ResearchOps и телеграм-канал UX Horn. eg

