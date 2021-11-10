JUSAN BANK был признан лучшим банком Казахстана в 2021 году

По итогам международного конкурса Banking Awards - 2021 Capital Finance International назвал Jusan Bank лучшим банком Казахстана в 2021 г. С 5 октября 2021 г. 100 процентов акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) принадлежат ТОО “Pioneer Capital Invest” (PCI).

Премия учреждена авторитетным британским изданием Capital Finance International, специализирующимся уже более десяти лет на освещении важных событий в области экономики и финансов.

При отборе претендентов редакция Capital Finance International отметила активное применение Jusan Bank новшеств в сфере технологий и инноваций, что, по их мнению, оказало существенное влияние на развитие местного рынка финансовых услуг.

Эксперты, вошедшие в состав жюри CFI.co Banking Awards – 2021, также положительно оценили динамику ключевых финансовых показателей Jusan Bank в течение последних двух лет. Они отметили, что менеджмент Jusan успешно реализует новую стратегию развития, в результате чего за короткий период добился впечатляющих финансовых результатов. Банк постоянно совершенствует цифровые технологии, чтобы улучшить качество и доступность услуг, расширить линейку продуктов и помочь своим клиентам в достижении их финансовых целей.

Среди всех казахстанских банков Jusan Bank стал первым фининститутом, отмеченным премией от Capital Finance International. Ежегодно в премии принимают участие компании из порядка шестидесяти стран мира.

PCI является управляющей компанией в группе Jusan, куда также входят Jusan Bank, брокерская First Heartland Securities и ряд других организаций, предоставляющих услуги в области IT, телекоммуникаций, логистики, страхования и прочего.

По состоянию на сентябрь 2021 года активы Азиатско-Тихоокеанского банка превысили 134 миллиарда рублей, по данному показателю банк уверенно сохраняет за собой позиции среди 50 крупнейших кредитных организаций России.