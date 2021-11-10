Всероссийский экологический диктант 2021 года пройдет с 14 по 21 ноября

Ежегодное мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, рассказали SIA.RU в администрации области.

Цель экодиктанта – повышение уровня экологической грамотности населения, развитие экологического просвещения и экологического волонтерства, формирование экологической культуры.

В Иркутской области создан региональный оргкомитет по проведению Всероссийского экологического диктанта. В его состав входят представители министерства образования, министерства природных ресурсов и экологии, министерства по молодежной политике, министерства лесного комплекса, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Диктант будет состоять из 25 вопросов, различающихся по степени сложности и экологической грамотности участников. Вопросы разделены по тематическим блокам: «Отходы», «Вода», «Воздух», «Климат», «Лес», «Заповедные территории», «Флора и фауна», «Арктика», «Байкал», «Устойчивое развитие». Часть вопросов базового уровня – «Экологический ликбез» – составлена на основе общеизвестных фактов в сфере охраны окружающей среды.

Вопросы разработаны для четырёх категорий участников: дети от 6 до 12 лет; подростки от 12 до 18 лет; взрослые без профильного образования и опыта в экологической сфере; взрослые с профильным образованием и опытом работы в экологической сфере.