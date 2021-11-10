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Резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Черемхово

10 октября новой инфекцией в городе заболели 68 человек.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Иркутской области новой инфекцией заболел 559 человек. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе.

  • в Черемхово – 68 (всего 3 009),
  • в Братске – 57 (всего 7 893),
  • в Усть-Илимске – 38 (всего 7 349).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. По предварительным данным, она продлится от 6 до 10 недель. В регионе уже увеличили коечный фонд и ввели запрет на массовые мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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