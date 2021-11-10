В финал Всероссийского конкурса «Открой свою Россию» вышли туристические маршруты из Иркутской области

Возглавляет команду Алексей Стрелюк, генеральный директор ООО «Туроператор Байкалика», сообщили SIA.RU в администрации области.

Сейчас Агентство стратегических инициатив запустило народное голосование за авторские турмаршруты, которые представили финалисты проекта – продюсеры впечатлений и их команды. Оно продлится до 14 ноября на сайте zagorizont.me.

Голосовать можно за любое количество маршрутов, но за каждый их них только один раз. Чтобы поддержать маршруты Иркутской области, нужно зарегистрироваться на сайте проекта, зайти в раздел «Карта маршрутов», выбрать вкладку «Финалисты», поставить «лайк» проектам, связанным с Байкалом и Приангарьем.

25 ноября станут известны 30 маршрутов-победителей, которые наберут наивысшие баллы по итогам народного голосования, экспертной оценки, очной предзащиты и отбора конкурсной комиссии.