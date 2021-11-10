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Вещество, блокирующее коронавирус, нашли в черном перце

К такому выводу пришли ученые Института цитологии РАН и Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, сообщает РБК.

«Пиперин значительно снижает титр размножения SARS-CoV2 во время исследований в пробирке на клетках Vero при использовании в нетоксичных концентрациях», – говорится в аннотации статьи.

Вещество способно изменять свойства липидной оболочки коронавируса, из-за чего она утрачивает способность слияния с мембранами клеток организма, и инфекция в них не проникает, объяснила главный научный сотрудник института цитологии РАН и одна из авторов публикации Ольга Остроумова.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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