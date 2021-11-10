Посещение занятий по QR-кодам разрешили в Минобрнауки

Ограничения уже вводили в некоторых вузах, сообщает РБК.

При этом в Минобрнауки напомнили, что в соответствии с приказом от 2 ноября вузам разрешено продолжить обучение как в удаленном формате с применением дистанционных технологий, так и в виде очных занятий.

3 ноября члены Совета ректоров московских и подмосковных вузов решили в экспериментальном формате ввести QR-коды для организации очного обучения студентов. Председатель совета и президент МФТИ Николай Кудрявцев сообщил, что на заседании договорились не вводить жестких ограничительных мер, но поставили цель «разрядить» те аудитории, где будут заниматься непривитые студенты, для того чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.

«Договорились, что мы в течение семи-десяти дней соберемся, чтобы сделать анализ этой ситуации, посмотреть, как это все идет, возможно, сделать какие-то коррективы», – отметил Кудрявцев.