Россияне рассказали, кто из семьи должен уходить в декрет

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил кто, по мнению жителей России, должен уходить в декретный отпуск, и как в стране относятся к декрету отцов.

38% опрошенных жителей России уверены, что в декретный отпуск с работы обязаны уходить только женщины. В прошлом году так считали более половины респондентов (52%), доля таких ответов в 2021 году снизилась на 14 п.п.

При этом 47% респондентов уверены, что этот вопрос в семье должен обсуждаться. Обязанность ухода в декретный отпуск мужчин охотнее отметили сами мужчины – 2% против 1% согласных с утверждением женщин.

14% участников исследования указали, что декретный отпуск на работе должен брать тот, кто меньше зарабатывает.

К декретам отцов более положительно относятся женщины – 63% против 58% со стороны мужчин.

За год отношение к декретам мужчин по России улучшилось. Положительную оценку явлению дали 61% опрошенных – на 8 п.п. больше, чем в 2020 году.

Среди женщин декретный отпуск брали 53% опрошенных против 5% мужчин. Стоит отметить, что в 2020 году уход в декрет отметили лишь 2% опрошенных мужчин, что на 3 п.п. меньше результатов этого года.