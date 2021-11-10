Группу браконьеров задержали в Иркутской области

Они орудовали в «Тажеранской степи» Ольхонского района, рассказали SIA.RU в Следственном комитете.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые незаконно отлавливали птиц семейства соколиных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

В сентябре сотрудники СК задержали на месте преступления двух мужчин, прибывших в Сибирь из Московской области и Белгорода. В ходе осмотра их автомобиля были обнаружены ловушки и голуби, используемые в качестве приманки для хищника.

Позже были задержаны еще пять участников группы. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили сапсана и балобана. В ходе обыска изъяты приспособления для ловли птиц, шапочки – «клобучки» и бинокль.

Всего к уголовной ответственности привлечены 7 человек, шесть обвиняемых являются уроженцами иностранного государства. С момента задержания они содержатся под стражей.