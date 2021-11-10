Вакцинацию прошли 70% работников образовательных учреждений Иркутской области

В десяти населенных пунктах достигнута 100% вакцинация. Такие данные озвучены на оперативном штабе, который провел губернатор Игорь Кобзев.

По данным мониторинга, которые привел министр образования региона Максим Парфенов, в 10 территориях (города Саянск, Тулун, Аларский, Баяндаевский, Боханский, Братский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Эхирит-Булагатский районы) достигнута почти 100% вакцинация работников.

Максим Парфенов также сообщил, что по указу главы региона в Приангарье школьники восьми муниципальных образований (города Иркутск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Свирск, Братск, Черемхово, Ангарский городской округ и Жигаловский район) находятся на каникулах с 8 по 14 ноября. Кроме того, каникулы продлены до 14 ноября в школах поселков Молодежный и Маркова Иркутского района, Усть-Ордныский Эхирит-Булагатского района, Новонукутский Нукутского района. Всего каникулы продлены для более чем 155 тысяч школьников.

На 9 ноября 2021 года всего в 144-х образовательных организациях занятия частично осуществляются в дистанционной форме в связи с выявлением заболевших COVID-19. Так, на дистанте находятся 1018 школьников, которые были в контакте с заболевшими COVID-19. Также по причине контакта с заболевшими 659 учащихся средних профессиональных организаций Иркутской области и 797 студентов высших учебных заведений переведены на дистанционное обучение. На сегодняшний день шесть вузов работают полностью на дистанте, остальные в смешанной форме.

В Иркутской области закрыто два детских сада по причине уровня заболеваемости COVID-19 в Качугском и Нижнеилимском районах. В 59 детских садах региона на карантин закрыто 92 группы из-за контакта с заболевшими.